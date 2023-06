Una foto per mantenere vivo il ricordo dell'Istituto Imbriani di Avellino e mostrare a chi verrà dopo com'era la scuola magistrale che in passato ha sfornato soprattutto tante maestre.

Questo prima di diventare liceo scientifico ad indirizzo tradizionale e scienze applicate e liceo linguistico e musicale. Tra qualche mese, infatti, trasferiti arredi, materiali didattici e suppellettili nell'ex istituto per Geometri che, a poca distanza ospiterà temporaneamente le 55 classi, si procederà all'abbattimento della struttura e all'avvio della sua ricostruzione.

L'obiettivo della Provincia, che ha presentato il progetto al Ministero dell'Istruzione, ottenendo un finanziamento di circa 15 milioni di euro, è realizzare un moderno campus.

Ma si sa, rispetto ai sentimenti di amarcord neanche la promessa di un plesso moderno con palestra e auditorium all'avanguardia può nulla. Da qui l'iniziativa di un raduno di ex studenti, docenti e dirigenti per farsi un'ultima foto con lo sfondo dell'attuale Imbriani. L'idea è venuta proprio ad un ex alunno, Gerardo Serino che, saputa la novità, ha organizzato l'appuntamento: «L'emozione è tanta, qui ho trascorso gli anni più belli. Per 40 anni mia nonna Nunziatina è stata una collaboratrice di questa scuola e così conservo ancora tanti contatti con studenti, professori e dirigenti del passato. Ho chiamato loro ma anche i più giovani per fare una foto tutti insieme: 50 anni di storia in uno scatto». Tra gli altri c'è anche lo storico vice preside Giuseppe Argenziano: «All'Imbriani ho lavorato 40 anni, contribuendo alla sua trasformazione dall'interno una volta che non servivano più tante maestre».