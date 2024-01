È successo ancora, lunedì sera, a dieci giorni esatti di distanza dal primo agguato. Eppure, questa volta, l'aggressore della studentessa 17enne di Forino ha commesso un errore nel suo folle piano. A differenza dell'imboscata del 12 gennaio, infatti, l'altra sera il malintenzionato ha agito sì a volto coperto, ma non ha indossato i guanti. Ed è così che, nella seppur velocissima sequenza in cui si è svolta la nuova violenza, la giovane ha potuto scorgere le mani del proprio carnefice. La pelle era di carnagione chiara.

APPROFONDIMENTI Sequestrata carrozzeria e denunciato il titolare, operava senza autorizzazione De Vizia: «Piccoli Comuni da accorpare

spese che non possiamo permetterci» Allarme furti ad Avellino, arrivano i carabinieri della CIO per i controlli straordinari

Un dettaglio, questo, che può essere un tassello validissimo per gli inquirenti, già a lavoro per definire quanto prima l'identikit dell'assalitore. Allo stesso tempo, l'inedito dato potrà servire a scartare altre eventuali piste. Quella, ad esempio, che i fatti che stanno sconvolgendo il piccolo centro della Valle dell'Irno potessero essere collegati a un episodio altrettanto grave avvenuto tempo fa a Salerno. Proprio nella città costiera, dove la 17enne frequenta il liceo classico, un anno fa la giovane era stata accerchiata da alcuni uomini di colore, che avevano poi tentato di farla salire sulla propria automobile.

In quell'occasione il peggio fu evitato grazie alla prontezza di un passante, un anziano che, notata la scena, aiutò la studentessa a sfuggire al gruppo. Sono dunque tre, allo stato, le aggressioni subite dalla forinese. Tutte, da quanto trapela, regolarmente denunciate. Intanto emergono sempre più particolari sulla dinamica dei fatti che, il pomeriggio del 22 gennaio, hanno fatto ripiombare la 17enne e la propria famiglia nella paura. Erano all'incirca le 19 quando la studentessa stava facendo rientro a casa, in via Mazzei, a 400 metri dal Municipio. Si trovava con un'amica. Negli ultimi giorni non usciva mai da sola, ma si faceva scortare dai suoi cari. È così da quando lo sconosciuto l'ha afferrata alle spalle per la prima volta, provocandole vistosi ematomi e graffi sui fianchi.

Giunta sotto casa e salutata la coetanea, la ragazza si stava accingendo a raggiungere la porta d'ingresso. Brevissimi attimi da sola, ma tanto è bastato ad un uomo incappucciato per sorprenderla. Questa volta le si è posizionato frontalmente, quindi l'ha colpita in volto con un forte schiaffo. Le percosse le hanno provocato una ferita all'altezza di bocca e mento. Un'agente dei Vigili urbani, ha riferito di averla trovata con il volto sanguinante. Subiti i colpi, poi, la ragazza è riuscita a ripararsi, urlando e lanciando l'allarme. Un grido d'aiuto che è stato colto dal padre, che in quel momento stava parcheggiando la macchina in garage. Ma al suo arrivo sul luogo dell'aggressione il bruto si era già dileguato.

Quasi contemporaneamente si sono riversati in strada anche molti tra i residenti della zona che hanno provato a effettuare una ricognizione, sperando di poter intercettare l'assalitore che si era volatilizzato. C'era forse un complice ad attenderlo con un'automobile. Chi c'era crede di sì e l'ipotesi è attualmente al vaglio delle autorità. Quella di Forino è una comunità frastornata, che teme per la ragazza. «Educata e tranquilla - racconta una ex vicina di casa - l'hanno puntata e non capisco il perché». Ciò che tutti chiedono, perciò, è la maggiore presenza delle forze dell'ordine e l'installazione di sistemi di videosorveglianza. «La Caserma dei carabinieri chiude alle 16.30. Di telecamere, oltre a quelle private, non si vede nemmeno l'ombra» dice esasperato un esercente. Proseguono i controlli sul territorio da parte dei carabinieri. I militari stanno presidiando le varie strade del paese, anche con personale in borghese. Lo stesso sindaco Antonio Olivieri sollecita maggiori controlli soprattutto in questa fase.