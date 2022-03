L'allarme dei fornai: «La farina è sparita, pane a 4 euro al chilo»

«La guerra c'entra poco. E' il pretesto per speculare. Gli accaparramenti di materia prima sono già in atto, gli aumenti sono alle porte, fino a 4 euro al chilo per il pane base», lo annuncia in una riunione dei panificatori campani a Confcommercio Avellino, il presidente regionale della categoria Domenico Filosa. L'obbiettivo è arrivare all'autosufficienza: «Nella regione del pane, della pasta e della pizza non può mancare la filiera della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati