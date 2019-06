CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Giugno 2019, 10:21

Si aggrava la posizione del maestro della scuola materna di Fratta a Solofra, accusato di aver molestato un bimbo della sua classe. Ieri il giudice per le indagini preliminari, Fabrizio Ciccone, ha disposto il trasferimento in carcere per Gerardo De Piano, il 56enne di Solofra che è ritenuto responsabile di violazione degli arresti domiciliari. Il docente si trova ora a Bellizzi, perché ha incontrato la mamma di uno dei bambini dell'asilo, dopo il provvedimento del magistrato nei suoi confronti. A fare da tramite il parroco di Fratta, presente in casa del docente all'arrivo della signora che è una delle donne che ha sporto la denuncia da cui è partita l'inchiesta. «Mi hanno ammazzato», ha detto De Piano alla donna, respingendo tutte le accuse.Il docente non è sposato, vive da solo con una sorella, un altro fratello è residente altrove. Di qui la disposizione per lui di una misura più grave, legata anche alla presenza, definita nel dispositivo «autorevole», del prelato.De Piano ieri mattina è stato interrogato dal pubblico ministero. Tuttavia ha deciso di non rispondere alle domande del magistrato, anche perché i frame dei video realizzati nella scuola con le telecamere nascoste non apparivano chiari e sopratutto erano senza audio.Il suo legale, che ha visionato i filmati in tribunale, ha chiesto copia del materiale. «Li guarderò attentamente allo studio», spiega Gaetano Aufiero che difende l'uomo e una sua collega, Maria Laura Lieto che ieri ha ottenuto di lasciare i domiciliari ed ha solo l'obbligo di dimora. Oggi gli interrogatori di Vincenza Palazzo, la maestra di Cava de' Tirreni e Mariarosaria Guerra che è salernitana. Saranno ascoltate da un Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. Per tutti il reato contestato è quello di maltrattamento. Solo per De Piano c'è l'accusa più grave di abusi sessuali.Ora si apre una battaglia proprio sulle prove raccolte dai carabinieri che, secondo i legali degli imputati, sono fissate in frame video, mentre sembrerebbe mancare l'audio.