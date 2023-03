I carabinieri hanno trasmesso un'informativa alla Procura della Repubblica sul decesso di Lorenzo Conte, l'uomo di 53 anni stroncato da un infarto, nella notte tra sabato e domenica, nell'attesa (vana) dell'arrivo di un'ambulanza del 118.

I familiari ritengono che ci siano stati dei ritardi nei soccorsi, parlano di addirittura un'ora e mezza dalla prima telefonata alla centrale operativa del servizio di Emergenza territoriale. Anche il presidente della commissione Sanità in Regione Campania, l'irpino Enzo Alaia, è intervenuto preannunciando un'attività di verifica sull'episodio, un'interrogazione in consiglio regionale e una convocazione straordinaria dell'organismo da lui presieduto. Adesso, un fascicolo contro ignoti è stato aperto in Procura. E nelle prossime ore, l'avvocato incaricato dai familiari di Conte, Liberato Saveriano, presenterà un esposto corredato da un corposo dossier nel quale sono ricostruiti gli ultimi momenti di vita dell'artigiano di Baiano.

Il direttore generale dell'Asl di Avellino, Mario Nicola Ferrante, smentisce, però, la versione della famiglia Conte fissando in «mezz'ora circa» il tempo trascorso tra la chiamata (effettuata dalla figlia minore dell'uomo) e l'arrivo del medico rianimatore. Con una nota diramata nella giornata di ieri: «A seguito di quanto riportato dai mezzi di informazione in merito ad un intervento del 118 avvenuto nella notte del 5 marzo scorso nel territorio di Baiano» - l'Asl di Avellino smentisce «il ritardo di 98 minuti di tempo per l'arrivo dei soccorsi, come riportato dai media». Stando alla ricostruzione fatta dall'ente di via Degli Imbimbo, infatti, «il mezzo di Soccorso avanzato di Lauro è stato allertato dalla Centrale operativa territoriale dell'Asl di Avellino alle ore 1.15 ed è partito alle ore 1.16, dopo 28 minuti era già sul posto. Fa fede l'orario della telefonata inoltra in Centrale operativa 118 alle ore 1.44 per contattare i familiari. A quell'ora, come riferito dagli stessi familiari su telefonata registrata, il paziente era già al pronto soccorso di Nola trasportato con mezzi propri, dove poi è deceduto. Si chiarisce, inoltre, che tutte le telefonate sono state agganciate primariamente dalla Centrale operativa di Napoli e da questa inoltrate successivamente alla Centrale operativa 118 dell'Asl di Avellino e che il Saut (Servizio assistenza urgenza territoriale) di Baiano, poco distante dalla richiesta di soccorso, era impegnato in altro intervento».

Delle due, l'una. Ora, come detto, sarà la Procura a chiarire ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica nella gestione del servizio di Emergenza territoriale del 118 nel Mandamento-Baianese. Tra gli aspetti che andranno considerati e approfonditi nel fascicolo giudiziario (la cui apertura è imminente), c'è, inevitabilmente, quello della mancata tempestività dei soccorsi, condizione che avrebbe potuto anche salvare la vita all'artigiano 53enne. Infatti, stando anche a quanto affermato dal manager dell'Asl, anche i 28 minuti messi a referto sono un tempo troppo lungo per prestare assistenza a una persona colpita da infarto. E in ogni caso le ambulanze del 118 dovrebbero raggiungere il luogo dell'evento in 8 minuti nelle aree urbane e in 20 in quelle extraurbane.



L'unica certezza, in questo momento, è che il mezzo a disposizione per l'utenza del Mandamento-Baianese era impegnato altrove.

Il presidente dell'Ordine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto, lancia l'allarme. Premette: «È giusto che la magistratura faccia le opportune indagini e soddisfi il desiderio di verità più che legittimo dei familiari». Quindi afferma: «Il personale del 118 è perennemente sotto organico: bisogna riorganizzare il Servizio».