L'Attesa di Di Grezia e il tempo sospeso

Radiologa, musicista e poetessa, Graziella Di Grezia è una donna versatile, che riesce a trovare spunti di riflessione nel mondo e nelle persone che la circondano. Con la sua sensibilità, ha realizzato una breve raccolta di racconti “L’attesa” (Scuderi Editrice), in cui il tema ricorrente è la sospensione del tempo, accompagnata dall’ansia delle persone circa la diagnosi della loro malattia.

Un’indagine a tutto campo nell’animo umano, nel momento in cui si attende la risposta del medico circa il proprio stato di salute. Un lavoro importante per capire quale direzione imprimere alla nostra vita che, come sottolinea Franco Aminio nella sua prefazione, scorre inevitabilmente verso la morte.

Il nodo centrale, quindi, è il tempo e come viverlo nei momenti di difficoltà, quando la consapevolezza della sua imminente fine si balena in un attimo nella propria coscienza. Pensandoci, la prospettiva del fine vita dovrebbe guidarci tutti alla solidarietà, mentre la società dei consumi tutto trasforma in un mordi e fuggi, i sentimenti delle persone, i punti di riferimento, la conoscenza, che diventa sempre più frammentaria e meno organica. “L’attesa”, quindi, è la sospensione del tempo che verrà, di cui ignoriamo le situazioni e gli scenari.

Così, i racconti si snodano nella sala d’attesa di uno studio medico, dove ognuno, pur cercando di conversare, è preso dalle proprie paure. Un libricino che si legge d’un fiato, ma che ognuno dovrebbe sfogliare, per venire a capo della propria esistenza.