Venerdì 9 Marzo 2018, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 21:32

Hanno rischiato grosso padre e figlio. La loro auto ha preso fuoco durante la marcia. I due si sono accorti appena in tempo delle fiamme che rapidamente hanno distrutto la loro Citroen C3. Stavano percorrendo la strada per Montefredane quando è scoppiato il rogo nel vano motore. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Avellino. Nessuna conseguenza per padre e figlio, ma lo spavento è stato notevole.