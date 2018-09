L'Avellino presenta il nuovo logo

Giovedì 20 Settembre 2018, 00:54

Il ritorno al Partenio – Lombardi di una gara ufficiale, seppur di Coppa Italia Dilettanti, ha coinciso con la cerimonia di consegna del logo dell’Us Avellino 1912 che l’associazione “Per la storia…” ha concesso alla Calcio Avellino ssd di Gianandrea De Cesare. La formazione biancoverde era già scesa in campo a Ladispoli con il “vecchio alleato” apposto sul petto. Ieripomeriggio, circa un’ora prima del match, allo store di via Cannaviello c’è stata la cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato esponenti della società e dell’associazione, i tifosi e Paolo Benedetti che è tornato in Irpinia dopo trent’anni . “E’ un’ emozione indescrivibile – ha dichiarato l’ex calciatore biancoverde, autore tra gli altri di un gol in rovesciata contro l’Inter – ritorno ad Avellino dopo tanti anni ma ritrovo lo stesso entusiasmo che ho lasciato. L’operazione di Mario Dell’Anno è straordinaria, permette alla storia di rinnovarsi. Spero per la squadra irpina che ritorni presto nelle categorie che merita anche se questi tifosi hanno dimostrato che non conta il campionato in cui gioca, quello che gli interessa sono questa maglia e questi colori, i quali verranno difesi per sempre”.Presente alla cerimonia anche il presidente Claudio Mauriello che ha sottolineato l’impegno, da parte della nuova società avellinese, nell’apporre, già da questa stagione, la storica toppa sulle maglie biancoverdi. “In queste settimane siamo stati a stretto contatto con gli esponenti dell’associazione perché era nostra intenzione rilevare da subito il logo – ha affermato il presidente della Calcio Avellino ssd – ci siamo trovati da subito e non abbiamo perso tempo”. Soddisfatto ed emozionato, il presidente dell’associazione “Per la storia…” Mario Dell’Anno, destinatario di cori di affetto da parte della curva sud nella prima gara ufficiale a Ladispoli. “Anche nove anni fa sono stati fatti dei cori verso la mia persona – ha affermato lo storico ultras – ma questa volta mi hanno emozionato notevolmente. Sono contento per la scelta fatta perché ci permetterà di non far “morire” mai quel marchio, allo stesso tempo, però, non sono ipocrita e dico che con malinconia ho rinnovato questo accordo, non per la nuova società ma perché abbiamo nuovamente perso la serie B. Speriamo che avvenimenti del genere non accadano più”.