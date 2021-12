L'Avellino spegne 109 candeline e si regala la vittoria contro la Vibonese: 1-0

L’Avellino conquista tre punti pesanti in trasferta. Sul campo della Vibonese, i lupi superano di misura i padroni di casa. Ci pensa Carriero, al 34esimo del primo tempo, a siglare la rete dei biancoverdi. La Vibonese tenta di recuperare, risultando pericolosa solo in un paio di occasioni nel secondo tempo. Ma proprio nella ripresa, la squadra irpina va vicina al raddoppio. Finisce 1-0 per i lupi, che agguantano così l’undicesimo risultato utile consecutivo. L’Avellino festeggia con un’importante vittoria esterna il suo compleanno. Oggi, 12 dicembre, spegne 109 candeline. E sugli spalti i tifosi hanno ricordato la gloriosa storia con uno striscione.

VIBONESE-AVELLINO 0-1

MARCATORI: 34' Carriero (A)

VIBONESE (3-5-2): Marson; Mahrous, Polidori, Risaliti; Ciotti (26' st Mauceri), Gelonese, Cattaneo (26' st Sorrentino), Bellini (15' st Tumbarello), Grillo (43' st Senesi); Ngom, Golfo (43' st La Ragione). A disp.: Mengoni, Alvaro, Persano, Vergara, Cigagna, Fomov. All.: D'Agostino.

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero (19' st Micovschi), Matera (19' st Aloi), D'Angelo (31' st De Francesco); Kanoute, Maniero (28' st Plescia), Di Gaudio (31' st Scognamiglio). A disp.: Pane, Bove, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Mastalli, Gagliano. All.: De Simone.

ARBITRO: Sig. Nicolò Marini della sezione di Trieste.