L'Avellino utilizza lo stadio da 2 anni senza convenzione e senza pagare

Sul caso clamoroso di uno Stadio affidato all'Us Avellino da oltre due anni senza convenzione, e senza che i canoni di locazione vengano pagati al Comune, la commissione Trasparenza ha realizzato un corposo fascicolo che da giorni è pronto per essere inviato ai magistrati. Il nuovo esposto dell'organismo consiliare è imminente, ma non sarebbe certo il primo.

Per questo, Dino Preziosi, il vicepresidente della commissione, non rinuncia a sollecitare pure chi fa le indagini: «Le carte sono pronte dice il capogruppo di «La Svolta» - anche se devo rilevare che, ormai, di molte delle segnalazioni che facciamo non sappiamo più nulla. Sembra quasi in dubbio il nostro diritto-dovere di farle, nonostante ricorda il Testo unico degli enti locali ci dia poteri di controllo, come consiglieri, e di vigilanza sugli atti amministrativi, come commissione Trasparenza». Del resto, la commissione segue il caso del «Partenio-Lombardi» da almeno 2 anni. E anche il settore Finanze, in più di un'occasione, ha confermato che il Comune, da oltre 10 anni, perde importi milionari. «Ciò che è emerso dice Preziosi è clamoroso. La società deve all'ente centinaia di migliaia di euro per le tasse e per i canoni di locazione, e la dirigente ha dichiarato in commissione ciò che sosteniamo da anni, non è possibile lo scomputo».

Dunque, secondo Preziosi, non regge l'obiezione che l'Us Avellino ha messo per iscritto, minacciando un contenzioso al Comune, sull'esistenza di crediti per opere effettuate nello stadio comunale superiori a ciò che l'ente vanta per i canoni». Fatto sta che, stanti le morosità, non si può fare nemmeno la convenzione. E infatti non c'è: «Altro dato clamoroso, su cui nessuno interviene continua il consigliere Preziosi è che dal 2020 non si capisce a che titolo la società sia nello stadio. Quest'anno riferisce - è stata rilasciata una licenza d'uso con cui il Comune mette lo stadio a disposizione per le partite, ma ugualmente bisogna pagare, senza contare che ci sono pure gli allenamenti». Una nebulosa enorme che si confonde ulteriormente nei rapporti di vicinanza politica tra il patron dei lupi, D'Agostino, e il sindaco Festa. Il primo esprime in Consiglio il gruppo «Vera», che appoggia l'amministrazione con ben 3 consiglieri. Soprattutto, ha in giunta l'assessore al Patrimonio, Stefano Luongo. Preziosi, allora, ha gioco facile: «Perchè l'assessore e il dirigente al Patrimonio non prendono provvedimenti?». Va anche detto che la società ritiene di poter avere un consistente sconto sui canoni relativi agli anni in cui la capienza degli stadi era ridotta per legge a causa del Covid. Ma per Preziosi, «quella norma non obbliga il Comune a farlo». Regna, dunque, il caos, e l'amministrazione che ci perde ingenti risorse non sembra in grado di sbrogliare la matassa. Di qui l'annuncio di un nuovo esposto, sebbene con lo scetticismo di chi ne ha fatti tanti e sono finiti nel silenzio. Ma la questione politica c'è tutta. E Preziosi la sottolinea: «Con altri presidenti, l'assessore Luongo minacciava per molto meno lo sfratto in sette giorni. Ora perché il sindaco e l'assessore non dicono nulla? E' grave chiosa il capogruppo di «La Svolta» - perché se un cittadino qualunque oggi non si paga un canone di locazione al Comune viene sfrattato. In questo caso, invece, nessuno prende provvedimenti». Resta incancrenita la querelle del «Partenio-Lombardi», non si sblocca, al netto dei tanti annunci, il project financing per realizzare il nuovo stadio. La delibera di pubblica utilità, più volte data per imminente, non si vede. Dunque non si procede. E i ritardi accumulati sul cronoprogramma annunciato nel 2021 sono ormai enormi.