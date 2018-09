Lunedì 24 Settembre 2018, 00:45

Vittorioso nell’esordio a Ladispoli (1-4), l'Avellino ha esorcizzato pure l’effetto Partenio-Lombardi battendo per 2 a 1 l’Albalonga, squadra laziale che lo scorso campionato sfiorò la promozione arrivando al secondo posto. Ironia della sorte, dopo un primo tempo di grande sofferenza chiuso addirittura in svantaggio, i ragazzi di Archimede Graziani ha ribaltato il risultato, tra il secondo e il quarto minuto della ripresa, proprio mentre il patron della Sidigas ha fatto il suo ingresso in Tribuna Montevergine. Una piacevole coincidenza che ha salutato lo spuntare di un’alba nuova sul Partenio-Lombardi. Di Morero e De Vena le reti dei lupi che mercoledì torneranno in campo nel match contro l'Anzio.