L'elicottero dei Carabinieri scopre maxicoltivazione di marijuana

Sequestrate piante di marijuana del peso complessivo di 80 chili. Su iniziativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, con l’ausilio di velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, è scattata nel Vallo di Lauro una mirata operazione antidroga, finalizzata a contrastare il fenomeno della coltivazione di cannabis indica. Nel corso delle operazioni, in una località montana di Taurano, i militari hanno individuato una piantagione di canapa indiana, mimetizzata nella folta vegetazione che ne impediva un facile accesso. Svariate decine sono le piante – hanno un’altezza di circa 2 metri, per un peso complessivo di circa 80 chili - che i Carabinieri hanno sradicato, tagliato e posto sotto sequestro. Dell’attività svolta ne è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini volte all’individuazione dei responsabili dell’illecita coltivazione.