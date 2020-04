LEGGI ANCHE

«È stata dura, ma ce l'ho fatta».ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19 dopo 32 giorni di ricovero all'ospedale Moscati di Avellino presso il reparto di Pneumologia.L', è stato dimesso ieri nel primo pomeriggio facendo subito ritorno a Pignano, frazione di Lauro, dove vive con la moglie e una zia anziana. «Sono felice e commosso, afferma Pesapane perché sono riuscito a liberarmi di un nemico invisibile e spaventoso. Tornare a casa e riabbracciare i miei familiari rappresenta una grande conquista. Del resto, è stata dura. Ci sono stati momenti in cui ho avuto davvero paura di non farcela».Pesapane, risultato positivo il 14 marzo, racconta: «. In verità, ho subito pensato al peggio visto che l'amico Eduardo Bossone si trovava nelle mie stesse condizioni ed erano giorni in cui già si tremava nel sentire parlare di Covid-19. Poi ho iniziato ad avere: soffrendo di altre patologie, nel giro di 48 ore i medici hanno disposto il mio ricovero al Moscati di Avellino. Sono seguiti». Così Pesapane aggiunge: «La seconda settimana si è rivelata uno vero e proprio tsunami, tant'è che. Ho dovuto indossare per diversi giorni la maschera di ossigeno. I medici hanno successivamente disposto l'uso degli occhialini fin quando poi è arrivato il giorno in cui ho iniziato a respirare senza l'aiuto di questi dispositivi». Pesapane è stato sottoposto al test del tampone all'inizio di questa settimana, risultando negativo. L'altro ieri ha fatto il secondo tampone, la cui negatività gli è stata annunciata nella mattinata di ieri. «Non stavo più nella pelle dall'entusiasmo sostiene Pesapane quando mi è stato comunicato che potevo rientrare a casa perché guarito. La commozione era visibile anche negli occhi di chi mi ha curato. Detto ciò, ringrazio tutti gli amici e i tanti concittadini che mi sono stati vicini in questo brutto periodo con messaggi di solidarietà e telefonate varie. Doveroso è il mio ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario del reparto di Pneumologia del Moscati per la grande umanità e professionalità: sono stati unici e straordinari. Ho avuto la polmonite tipica da Covid-19 e seè solo ed esclusivamente grazie a loro».Prosegue intanto l'attività di screening disposta dall'Asl di Avellino al fine individuare nuovi possibili contagiati al Covid-19 nella(scadrà lunedì). Nella giornata di ieri sono stati sottoposti al test rapido altri tre cittadini. Tutti, a quanto pare, avrebbero fatto la spesa presso lanei giorni immediatamente precedenti alla sua chiusura. In sette giorni, i sanitari dell'Asl hanno eseguito complessivamente 46 tamponi e 17 test rapidi assecondando tutte le richieste avanzate dai medici generici locali. I risultati sono stati tutti negativi.Il periodo di monitoraggio attivo può definirsi ampiamente concluso, visto che sono passati ben 17 giorni da quando è stata disposta la chiusura della salumeria di piazza Municipio, che proprio stamane su richiesta del titolare sarà sottoposta a una sanificazione a cura dell'azienda irpina «Cidap Srl». Per ilnon bisogna assolutamente abbassare la guardia e l'attività di screening dell'Asl deve necessariamente proseguire. «La mia comunità - afferma Bossone - necessita di essere tranquillizzata. Ci sono sufficienti evidenze scientifiche che sorreggono la validità e l'utilità dei test rapidi in ausilio ai tamponi faringei. Per cui, al fine di individuare e isolare gli asintomatici in paese credo sia indispensabile fare ulteriori test rapidi nei prossimi giorni dando priorità a chi è particolarmente esposto al rischio del contagio senza dimenticare gli ospiti dellacon il suo personale».