Venerdì 22 Marzo 2019, 11:16

Due società fittizie tenute strategicamente nell'Avellinese, una coop altrettanto «tarocca» poi trasferita in Lazio. E l'idea, col tempo rivelatasi sbagliata, di poter lavare denaro e celare partecipazioni societarie sconvenienti relegandole in luoghi all'apparenza insospettabili. C'è anche l'Irpinia nell'immenso reticolato della famiglia Casamonica, che da Roma aveva esteso gli affari illeciti anche in Campania e Calabria, avvalendosi di amicizie interne ai clan della criminalità locale. Camorra ma soprattutto Ndrangheta, come emerso dal provvedimento di maxi-confisca emesso ed eseguito ieri a Roma dalla Divisione anticrimine della Questura della Capitale, guidata dalla dirigente Angela Altamura. Un lavoro che di fatto porta a termine quello avviato due anni fa, quando furono sequestrati a svariati esponenti del sodalizio romano-calabrese beni per 30 milioni di euro. Un valore che oggi, con la confisca, è sotto il controllo dello Stato. E proprio il provvedimento di confisca evidenzia come i Casamonica, in collaborazione con il calabresi, avessero scelto anche la provincia di Avellino per insediare, almeno formalmente, attività che potessero essere al servizio dei loro accoliti per effettuare operazioni economico-finanziarie tese anche a nascondere la «titolarità» della stessa famiglia negli affari.