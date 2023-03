Si cerca l'arma con la quale Romolo De Mattia, 69 anni, di San Michele di Serino ha ferito al collo Silvestro De Luca nell'abitazione in via Serroni. I carabinieri della Compagnia di Solofra stanno eseguendo una serie di accertamenti sia nell'abitazione del 69enne che è stata sottoposta a sequestro, sia nei luoghi che avrebbe percorso per arrivare e nascondersi nel fienile di proprietà di un parente a poca distanza dal luogo del ferimento.

APPROFONDIMENTI Preso l'autore del ferimento di un 55enne, si nascondeva in un fienile Colpo di fucile in casa, ferito 55enne: è giallo a San Michele di Serino Irpinia, cacciatore spara e ferisce anziano che si trovava nel suo terreno: è grave

Intanto, Romolo De Mattia resta in carcere. Ieri mattina la convalida dell'arresto eseguito all'alba di lunedì dai carabinieri. Il giudice Marcello Rotondi si è riservato in tempi brevi la decisione relativamente a un'eventuale applicazione di una misura alternativa al carcere. De Mattia, assistito dal suo legale Lorenzo Renzulli, ha risposto a tutte le domande del giudice, fornendo la sua versione dei fatti. Ha riferito anche di essere dispiaciuto per quanto accaduto. I militari della Compagnia di Solofra, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, stanno andando avanti nelle investigazioni. Si cerca il fucile con il quale è stato sparato il colpo che ha ferito Silvestro De Luca. Alla base del ferimento una questione di soldi, legata a fitti che sarebbero stati pagati dalla vittima che vive nell'abitazione dell'aggressore. L'attività investigativa è indirizzata anche a ricostruire il percorso che avrebbe compiuto l'anziano quando è scappato via dopo l'aggressione. Romolo De Mattia si era nascosto nel fienile di proprietà di un parente. Il deposito agricolo si trova a confine tra San Michele di Serino e Aiello del Sabato. Ma non è lontano dall'abitazione dove s'è consumato il fatto. Pare che il familiare proprietario del deposito agricolo fosse all'oscuro della presenza del 69enne all'interno del fienile.



Il parente in questione è stato già ascoltato dai carabinieri. È stato sentito anche il nipote di De Mattia (i due vivono sotto lo stesso tetto) e che ha soccorso Silvestro De Luca: lo ha trovato sanguinante in strada a pochi metri dall'abitazione. Non si è perso d'animo e ha trasportato il ferito in ospedale a bordo della sua auto. È stata, intanto, sottoposta a sequestro anche l'abitazione di Romolo De Mattia. I carabinieri stanno effettuando ulteriori rilievi all'interno della casa. Sotto la lente una serie di elementi che potrebbero essere utili alle indagini.

Silvestro De Luca si trova ricoverato all'ospedale Moscati nel reparto di Chirurgia Vascolare. Deve essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere i residui da sparo alla testa e al collo. La ferita, provocata dal colpo di fucile, gli è stata suturata subito dai medici del nosocomio di Contrada Amoretta. Gli accertamenti diagnostici hanno, poi, rilevato la presenza dei residui da sparo. Il 55enne potrebbe essere trasferito in un'altra struttura per effettuare l'operazione.

La famiglia di Silvestro De Luca ha nominato l'avvocato Michele Maria Salomone che sta seguendo tutta la vicenda. «Abbiamo piena fiducia negli inquirenti e nel lavoro che stanno portando avanti. Ci costituiremo parte civile», fa sapere il legale. Il 55enne, nonostante la gravità della ferita al collo, non corre pericolo di vita. L'attività investigativa, dunque, va avanti. È coordinata dalla Procura della Repubblica diretta dal procuratore capo Domenico Airoma. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Luigi Iglio. I fatti sono accaduti sabato scorso poco dopo le 20. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, Silvestro De Luca è stato attinto al collo da un colpo di fucile sparato dal 69enne al culmine di una discussione all'interno della casa. La vittima sarebbe uscita fuori forse per chiedere aiuto o scappare dall'aggressore. È stato trovato sanguinante in strada dal nipote del presunto aggressore. Gli investigatori, dunque, stanno cercando di capire, infatti, se in quei concitati momenti ci fossero altre persone. E che ruolo eventualmente abbiano avuto. Così come stanno approfondendo la posizione dell'arrestato, al fine di verificare se abbia premeditato la sua azione.