Iniziative in tutta l’Irpinia per ricordare il devastante terremoto di 39 anni fa. Il treno turistico delle Ferrovie è partito da Avellino per raggiungere Conza della Campania, attraversando i comuni del cratere distrutti dal sisma. Poi il confronto con il direttore del Dipartimento Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mauro Dolce.



Ad Avellino, invece, i vigili del fuoco del comando provinciale, con la Misericordia e la Protezione Civile hanno organizzato un'esercitazione davanti alla prefettura, simulando il crollo di un edificio e il recupero di una donna sotto le macerie con il supporto delle unità cinofile.