Venerdì 9 Marzo 2018, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 21:48

L'irpino Carmine Bagno è il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Casale Monferrato. Il vice-questore Bagno vanta una carriera di primo piano. Ha ricoperto diversi incarichi in Valle d'Aosta, Piemonte e alla Squadra Mobile di Avellino. Laureato in Giurisprudenza, in Polizia dal 1994, Bagno ha insegnato ad Alessandria Diritto e Procedura penale alla "Scuola Allievi Agenti Cardile". Nel giorno del suo insediamento ha rimarcato l'importanza della collaborazione da parte dei cittadini.