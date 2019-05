Venerdì 24 Maggio 2019, 20:30

L'irpino Maurizio Oliviero è stato eletto rettore dell'Università degli Studi di Perugia per i prossimi sei anni. Nato a Lioni 52 anni fa, ha frequentato il liceo classico "De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi. Oliviero, che è professore ordinario di Diritto comparato al dipartimento di Giurisprudenza, ha avuto la meglio su Franco Cotana, docente ordinario di Fisica tecnica industriale al dipartimento di Ingegneria. Già nel 2013 il neorettore tentò la scalata alla guida dell'ateneo umbro, ma quel tentativo non andò in porto. In questa tornata ha ottenuto la maggioranza dei voti.