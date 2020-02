L'Italia deve riprendersi i rifiuti spediti in Bulgaria e deve smaltirli altrove. La ditta irpina Dentice Pantaleone, che lì ne ha fatte arrivare alcune tonnellate all'interno di 28 container, dovrà individuare un nuovo sito in un altro paese.

Lo ha annunciato il ministro bulgaro dell'Ambiente e delle Risorse idriche, Emil Dimitrov. L'azienda con sede nel nucleo industriale di Pianodardine s'è trovata suo malgrado al centro di uno scontro politico e di uno scandalo che ha portato a contraccolpi anche nel governo. Dallo scorso ottobre c'è stato un lungo braccio di ferro con le autorità locali per consentire lo sdoganamento dei container carichi di immondizia differenziata partiti dal porto di Salerno per raggiungere quello della città di Varna, sul Mar Nero. I legali dell'impresa irpina hanno cercato di far valere le proprie ragioni, tentando di dimostrare di avere seguito pedissequamente le indicazioni normative italiane e bulgare. Ma alla fine hanno dovuto cedere, anche se non c'è stato alcun provvedimento di sequestro o di altro genere nei confronti della ditta Dentice Pantaleone.

Al centro della disputa una serie di incongruenze emerse tra i registri di accompagnamento dei rifiuti provenienti dall'Italia e i riscontri effettuati dalle autorità locali. Il mese scorso, il procuratore regionale di Varna, Vladislava Panayotova, aveva dato notizia di 127 container di rifiuti provenienti dall'Italia trovati nel porto di Varna Ovest. I container erano arrivati il 9 ottobre 2019. Il carico era stato lasciato al porto per un deposito temporaneo di 90 giorni. Il destinatario era la società Blatsion Ltd con sede a Sofia, il cui proprietario è un cittadino macedone, Blazje Ignatov. I suoi due partner sarebbero cittadini italiani. Il mittente del carico è proprio la società Dentice Pantaleone. Stando ai dati dichiarati nella rispettiva documentazione, i container avrebbero dovuto contenere solo plastica e gomma per riciclo, ma all'ispezione è emerso che contenevano anche altri tipi di rifiuti come vetro, legno e tessuti.

In base alla versione dell'azienda una percentuale, seppure minima, di altro genere può essere abbancata e smaltita. Una posizione evidentemente non condivisa dalle autorità preposte ai controlli e in controtendenza rispetto a quanto registrato nel recente passato. Le notizie dei media sulle consegne sospette di rifiuti dall'Italia in diverse parti della Bulgaria si sono intensificate nelle ultime settimane. La pista italiana dei rifiuti illeciti, rilevano i media bulgari, è stata innescata dall'intercettazione da parte dei carabinieri italiani l'11 dicembre dello scorso anno di una spedizione di rifiuti con documenti contraffatti di 815 tonnellate, caricata su 17 vagoni ferroviari che dovevano partire da Milano verso la Bulgaria. La mancanza di informazioni in alcuni casi, abbinata all'inquinamento atmosferico endemico in alcune zone della Bulgaria, compresa la capitale Sofia, hanno suscitato diffusi sospetti che i rifiuti, probabilmente anche pericolosi, provenienti dall'Italia e da altri paesi stranieri vengano inceneriti in Bulgaria in violazione delle norme.

Una bufera giudiziaria e mediatica che ha portato a conseguenze per il governo e nella quale è finita l'azienda irpina, che comunque non è coinvolta dallo scandalo. Ma si è trovata a fare i conti con una situazione politica complicata e con la decisione delle istituzioni bulgare di fermare le importazioni di immondizia differenziata per lo smaltimento nei diversi siti finora destinatari di migliaia di tonnellate di balle. I 28 container di rifiuti sono sempre rimasti nella disponibilità della ditta Dentice Pantaleone che ora deve organizzarsi per trovare un altro impianto presso il quale smaltire l'imponente carico. Questo significa che l'azienda irpina dovrà a stretto giro di tempo far salpare un'altra nave per rimuovere dal porto di Varna i container che lì sono parcheggiati dallo scorso mese di ottobre.

