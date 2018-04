Lunedì 30 Aprile 2018, 02:46 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 06:23

La Cassazione torna sul conflitto di competenza fra Regione Campania e Province riguardo i danni provocati dagli animali selvatici. E chiarisce come sia palazzo Santa Lucia a dovere garantire il risarcimento.La vicenda giunta davanti alla Suprema Corte prende spunto da un procedimento per una richiesta di risarcimento danni proposta da una signora irpina a seguito delle ripetute incursioni da parte di cinghiali, e trattato prima dinanzi al Giudice di Pace e successivamente presso il Tribunale di Avellino.La Provincia, chiamata in causa in un primo momento, aveva eccepito la sua non competenza in materia, chiamando in causa la Regione. Che era stata condannata in entrambi i gradi di giudizio. Da ultimo la sentenza del tribunale era stata impugnata dinanzi alla Cassazione. La cui terza sezione ha ribadito l’obbligo della Regione Campania di risarcire i danni.Secondo gli ermellini la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art.icolo 2043 del codice civile, dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.