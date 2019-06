CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 15 Giugno 2019, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Avellino taglia definitivamente i ponti con l'onlus «Noi con Loro». Praticamente al termine del suo mandato, il commissario di Piazza del Popolo, Giuseppe Priolo, revoca la convenzione con l'associazione, firmando un provvedimento che le ultime amministrazioni politiche non avevano nemmeno abbozzato. E che deflagra come una bomba, pochi giorni dopo il ballottaggio che ha eletto il nuovo sindaco Gianluca Festa, visto che l'associazione è stata presieduta per lungo tempo dalla moglie di Ciriaco De Mita, Annamaria Scarinzi.Fine dei rapporti. Su proposta del dirigente alle Politiche sociali, il segretario generale Vincenzo Lissa, il Comune chiude con un passato che parte nel lontano 1988. All'epoca, il Consiglio comunale approvava la convenzione in questione, registrata il 10 gennaio 1989 e poi reiterata più volte, a partire dal 6 dicembre 1998. Un atto che prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione gratuita del suolo comunale di via Morelli e Silvati a «Noi con loro», allo scopo di consentire la costruzione di un centro per i portatori di handicap irpini, a cura e spese dell'associazione. La gestione del centro, e dei luoghi veniva disposta per la durata di 29 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 87, salvo disdetta da parte dell'associazione. Era prevista pure l'assegnazione al Comune degli immobili costruiti e delle loro pertinenze, allo scadere della convenzione. Non solo. Nel tempo, il Comune aveva erogato annualmente un contributo all'associazione, con punte di 80.000 euro in un anno.