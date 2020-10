Fino a due mesi per liberarsi dai rifiuti ingombranti perché l'isola ecologica del Comune si è persa nel nulla. E intanto nella città spuntano mini discariche e i costi del servizio sono destinati a lievitare. Dieci mesi dopo la scadenza del contratto che ha tenuto per anni il centro di raccolta a Campo Genova, ora «Smile Arena» al centro di un'indagine ambientale che non finirà prima del 30 novembre, il trasferimento a via Zoccolari annunciato dal sindaco Festa e dall'assessore all'Ambiente, Negrone, a partire dall'autunno scorso, non è ancora nemmeno stato fissato nero su bianco in un progetto esecutivo. Ma i disservizi, quelli sono notevoli ed evidenti. La società provinciale dei rifiuti, infatti, conferma che i tempi di espletamento di un ordine medio si sono moltiplicati. Fino all'anno scorso, per un ritiro a domicilio - oggi non c'è alternativa -, occorrevano 7 giorni. Oggi fino a 60 per materassi e ingombranti, non meno di 30 giorni per gli elettrodomestici. Accade perché, impossibilitati a recarsi nell'isola ecologica, gli avellinesi devono necessariamente rivolgersi al numero telefonico della società dei rifiuti.

Oppure al ricorrere al nuovo sistema web attivato sul sito di «IrpiniAmbiente». Anche per smaltire oggetti minimi, che in passato avrebbero portato personalmente al centro di raccolta. Così aumentano i viaggi dell'azienda, che poi smaltisce tutto a Montefredane, e i tempi inevitabilmente si dilatano. Dal punto di vista del decoro urbano, poi aumentano pure gli sversamenti abusivi, ampiamente documentati, soprattutto in periferia e nelle aree rurali. Ma che fine ha fatto il progetto della nuova isola ecologica. Da Piazza del Popolo non arrivano notizie. Tanto meno si apprende sono state inoltrate comunicazioni alla società provinciale dopo i sopralluoghi effettuati prima del lock-down. L'ultima puntata a maggio scorso. L'amministrazione comunale si incaricava di realizzare al posto di «IrpiniAmbiente» gli adeguamenti necessari a via Zoccolari: tettoia, depuratore, manufatto degli spogliatoi, pesa.



Era stato ipotizzato anche un costo, circa 400.000 euro, che però è tutto da confermare. Ma se il progetto appare ancora in alto mare e tra esecutivo, gara e realizzazione non ce la si farà nemmeno per la fine dell'anno (come era stato ipotizzato dall'amministrazione), l'altra partita tutta da impostare riguarda i costi di gestione. In passato, per l'isola di campo Genova, «IrpiniAmbiente» pagava circa 23.000 euro al mese al Comune. Ora da via Cannaviello non sembra più intenzionati a farlo. Non prima di una ridefinizione dell'intera vicenda. Eppure l'ordinanza del sindaco che autorizza lo spostamento dell'isola a via Zoccolari è datata addirittura 23 gennaio 2020. Un giorno prima, il Comune firmava con l'Air, proprietaria dei suoli, un contratto di fitto per cui ragionevolmente sta pagando. Ma l'isola è ancora all'anno zero. Se l'amministrazione non fa in pieno la sua parte, gli avellinesi, però, primeggiano nella differenziata. Negli ultimi anni, e principalmente tra il 2018 e il 2019, la città ha compiuto un balzo in avanti fortissimo. Merito del contratto che prevede il porta a porta spinto, voluto dall'amministrazione Foti, nel 2017, in coda alla consiliatura. Ieri, l'ennesima conferma dall'analisi di «Green city network». In considerazione le performance comprese tra il 2013 e il 2018. Avellino arriva oggi al 72 per cento di raccolta differenziata, ben al di sopra della soglia-obiettivo del 65, e guida la classifica dietro Oristano e Cagliari. Lo studio non riguarda tutta Italia, ma 6 regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria), più la Sardegna, e 31 città. Il capoluogo figura dunque tra le 14 città che si trovano al di sopra della media nazionale (58 per cento). Anche se risulta basso il tasso di riciclo, ed aumenta la produzione di rifiuti. In Campania un chilo in più per abitante. Complessivamente, la regione figura anche tra le 6 che scontano una raccolta differenziata inferiore alla media nazionale.

