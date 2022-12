La Metropolitana leggera sembra camminare in retromarcia. Si riapre la fase delle verifiche e delle manutenzioni sulle parti malfunzionanti dell'opera. E la partenza della filovia ora viene prevista per l'anno nuovo. Ma senza una data precisa. Impossibile stabilirla con certezza, tanto per il Comune di Avellino quanto per l'Air, che la tiene in gestione, visto che vanno prima aggiustati i mezzi difettosi, verificata la sottostazione, potati gli alberi che minacciano i cavi dell'infrastruttura. Poi va inviata una nuova relazione al Ministero dei Trasporti, che alla fine, se tutto sarà apposto, autorizzerà l'esercizio con i passeggeri a bordo.

APPROFONDIMENTI Avellino, l'annuncio: autostazione

in funzione da settembre Primo viaggio del filobus in attesa dei passeggeri

L'istantanea di un impasse che dura da più di 20 anni è il risultato del tavolo tecnico svoltosi ieri mattina, in Comune, tra l'assessore alla Mobilità, Emma Buondonno, il responsabile unico del procedimento della Metro, Gaetano D'Agostino, e il dirigente tecnico dell'Air, Carmine Alvino. Al centro del confronto c'erano proprio gli intoppi che l'azienda della mobilità ha riscontrato nei giorni scorsi e che hanno impedito di far partire il servizio dopo la prima settimana di prove. Invece, quando è già cominciata la terza settimana di pre-esercizio, la verità è che l'opera non è ancora pronta a partire.

Da quanto si apprende, i mezzi pienamente funzionanti non sono più di 3 su 11. E il fatto che in Italia le realtà che abbiamo scelto di scommettere su questo sistema siano pochissime, tra queste c'è Lecce, rende difficile anche avvalersi di consulenti esperti. Air, comunque, ha già incaricato un'impresa, che si è messa a lavoro sui bus elettrici che non vanno. Per la sottostazione, ci sarebbe da richiedere una verifica dell'Enel.

Insomma, tanta roba, che si aggiunge alle difficoltà che la filovia incontra sul tracciato, dal traffico alle auto in doppia fila, agli alberi. Per questo, nel tirare le somme del ragionamento, l'assessore al ramo del Comune di Avellino, Emma Buondonno, non può fornire date certe per la partenza di un'opera attesa già a fine luglio. «Abbiamo attivato - dice - un tavolo permanente con l'Air, perché è obiettivo comune partire quanto prima, e intervenire prima possibile per risolvere ogni criticità, In questa settimana e nella prossima, si deve provvedere alla potatura degli alberi lungo la linea, e il lavoro durerà 3-4 giorni. Nel frattempo, il direttore di esercizio sta ultimando la relazione richiesta entro il 31 dicembre dall'agenzia ministeriale, la Ansfisa, che poi ci consentirà di avere l'autorizzazione all'esercizio. Si tratta di interventi legati direttamente alla sicurezza dell'impianto», aggiunge l'assessore.

Quanto tempo ci vorrà? «Noi vorremmo arrivare all'anno nuovo - risponde Buondonno - ma dobbiamo fare i conti con questo impianto, che ha la sua senescenza. Abbiamo anche stabilito che, una volta partiti, se dovesse subentrare un problema nuovo, sostituiremmo il mezzo guasto con un bus di linea». Non sembrano parole incoraggianti, ma Buondonno non perde l'ottimismo: «Sono questi i mesi più complicati, perché, una volta entrati in esercizio, i mezzi andranno a regime. La cosa importante - aggiunge - è che Avellino abbia questa circolare di 11 chilometri e che si eviti la restituzione dei finanziamenti all'Europa».

Intoppi sempre nuovi allungano l'odissea. Anche se, dopo tanti anni di anni di stop, era immaginabile che i mezzi non scoppiassero di salute. «Siamo preoccupati - ammette l'assessore - ma determinati. I problemi sono risolvibili e saranno superati. Su questo - chiarisce - siamo tutti d'accordo e non ci sono condizioni di conflittualità su nulla tra noi e l'Air».

La collaborazione tra i due enti va dunque avanti. Comune e Air, da settimane, sono all'opera sulla riorganizzazione della mobilità cittadina e, in particolare, del trasporto pubblico locale. Il sindaco, Gianluca Festa, spinge per lasciare all'esterno della cerchia urbana percorsa dalla filovia i mezzi extraurbani. L'obiettivo è ridurre così il traffico e la presenza di pullman al centro, dando proprio maggiore importanza e utilità alla Metropolitana leggera. L'obiettivo è fare in modo che si trasformi in una sorta di navetta tra la parte est e la parte ovest della città, soprattutto a Borgo Ferrovia, dove potrebbe sorgere un mini terminal bus. Qualche novità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.