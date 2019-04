CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Aprile 2019, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fine mese l'approvazione del bilancio, a metà maggio la scelta per la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche. Che con molta probabilità si terranno nella prima decade di luglio.L'Ordine degli Avvocati di Avellino si trova ad affrontare a stretto giro di tempo due passaggi importanti. Per il 29 e 30 aprile è stata convocata l'assemblea degli iscritti - presso l'aula magna del Tribunale del capoluogo - per la discussione sullo strumento contabile. All'attenzione dell'assise, sia il consuntivo 2018, sia il previsionale 2019. Nella prima quindicina del prossimo mese si riunirà il consiglio forense per stabilire il giorno del voto. Si vuole evitare che finisca nel pieno della contesa per gli eventuali ballottaggi per le Amministrative. Allo stesso tempo, non si vuole arrivare troppo avanti in piena estate. Anche perché la proroga concessa con il decreto del Governo lo scorso gennaio impone di completare le procedure per la fine di luglio.