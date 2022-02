La cura Gautieri funziona, Avellino-Fidelis Andria 2-0

Una prova da lupi per l'Avellino. Al debutto, il nuovo mister Carmine Gautieri conquista la vittoria. Finisce 2-0 contro la Fidelis Andria. Prestazione convincente allo stadio Partenio-Lombardi. Biancoverdi subito pericolosi nel primo tempo, quando arriva anche il gol di Kanoute, ma la rete è annullata per fuori gioco. Gli avversari accennano una reazione, ma senza convinzione. Nella ripresa, Avellino in gol dopo appena cinque minuti. Ci pensa Kragl di sinistro. I lupi vanno vicini al raddoppio in almeno tre occasioni, ma senza successo. Seconda marcatura che si registra, invece, al terzo minuto di recupero. Plescia mette in rete il rigore conquistato poco prima per atterramento in area. Poi il sipario. La scossa societaria, con l'arrivo del tecnico e del direttore De Vito sembra abbia funzionato. Buona la prima.

AVELLINO-FIDELIS ANDRIA 2-0

MARCATORI: 5' st Kragl (A), 48' st Plescia rig. (A).

AVELLINO (3-4-3): Pane; Silvestri, Bove, Scognamiglio; Ciancio, Carriero, Aloi, Tito; Kanoute (41' st Micovschi), Murano (9' st Plescia), Kragl (27' st De Francesco). A disp.: Forte, Pizzella, Di Martino, Rizzo, Mocanu. All.: Gautieri.

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Saracco; Legittimo, Monterisi, Riggio; Ciotti (12' st Tulli), Bonavolontà (23' st Urso), Risolo, Nunzella (23' st Carullo); Gaeta (37' st Bortoletti); Sorrentino (24' st Messina), Di Piazza. A disp.: Paparesta, Vandelli, Alcibiade, De Marino, Bolognese, Ortisi, Leonetti. All.: Di Bari.

ARBITRO: Sig. Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.