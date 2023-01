«Sono pronta ad affrontare anche il processo pur di far luce su quanto accaduto a mio padre». A due anni esatti dalla scomparsa di Mimì Manzo, la figlia Romina indagata con l'accusa di sequestro di persona - chiede alla Procura della Repubblica di Avellino che si incardini quanto prima il processo sul Caso Manzo.

la svolta sul mistero della scomparsa

Una richiesta forte ma la ragazza non ha nessuno dubbio e ribadisce come già fatto altre volte: «io non c'entro nulla, e chiedo che la procura continui ad indagare» e si dice pronta anche ad affrontare la fase dibattimentale che la vedrebbe alla sbarra degli imputati insieme ad altre tre persone iscritte nel registro degli indagati.

Le altre iscrizioni riguardano due suoi amici Alfonso Russo (difeso dall'avvocato Palmira Nigro) e Loredana Scannelli (difesa dall'avvocato Rolando Iorio), accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni, e la madre di quest'ultima, Pasqualina Lepore, accusata solo di favoreggiamento e difesa dall'avvocato Rolando Iorio.

La richiesta di aprire il processo sul caso Manzo arriva anche da due legali, ovvero gli avvocati Nicodemo Gentile dell'associazione Penelope, che difende le sorelle di Mimì, Lucia e Mena e dall'avvocato Federica Renna, difensore di Romina Manzo. A due anni dalla scomparsa chiedono delle risposte chiare. I due difensori chiedono alla Procura di Avellino di «essere messi nelle condizioni di iniziare un processo, anche se di tipo indiziario, perché non sarebbe il primo in Italia». I due avvocati ritengono che «il quadro d'indagine ormai non si allarghi più di tanto, tranne se non ci saranno delle confessioni». Il 71enne è scomparso l'8 gennaio del 2021 dopo un litigio con la figlia Romina e si è allontanato da casa dopo averla minacciata di andare dai carabinieri a denunciare la presenza di sostanze stupefacenti alla festa di compleanno. Denuncia che non arriverà mai perché il 71enne sparisce nel nulla. Intanto la procura della Repubblica di Avellino ha autorizzato altre ricerche, altre ispezioni affinché possano essere trovati i resti del corpo del 71enne di Prata Principato Ultra.

A breve dunque partiranno altre ricerche da parte dei carabinieri di Avellino con attrezzature speciali. Saranno nuovamente ispezionate le zone limitrofe a Fontana del Prete, una zona impervia dove vi è il depuratore di Prata Principale Ultra e dove confluiscono tutti gli scarichi del paese. Una zona parallela all'incrocio dove le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il via vai delle automobili degli indagati. E' in questa zona che sono stati raccolti dei reperti che potrebbero condurre gli inquirenti alla soluzione del caso Manzo. Gli inquirenti stanno scandagliando questa zona perché lì sono stati notati i movimenti delle auto di alcuni degli indagati, alcune intercettazioni in mano agli inquirenti conducono in questa zona e ancora, è sempre qui che l'indagata Loredana Scannelli fu sentita urlare la sera dell'8 gennaio del 2021, quando scomparve l'ex muratore Manzo «cosa avete combinato a Mimì».