«Gli otto nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nell'ospedale Moscati di Avellino dimostrano come, mentre De Luca si vanta a sproposito della sua attività di prevenzione, i ritardi e la malagestione dell'emergenza targati Pd mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei cittadini campani. Altro che efficienza, basta comparsate in tv: De Luca dia conto della mancanza di informazione e della confusione che regna nella regione da lui amministrata». Così i senatori della Lega Ugo Grassi e Pasquale Pepe.

«Lo sa, De Luca, che nel nosocomio avellinese i dispositivi di protezione sono arrivati con clamoroso ritardo senza alcuna indicazione sull'utilizzo in sicurezza degli stessi? È a conoscenza -continuano i due senatori - che solo nelle ultime settimane si è disposto un percorso dedicato per l'accesso ospedaliero dei pazienti Covid presso il nosocomio e che, solo nell'ultima settimana, si è autorizzata l'effettuazione del tampone per tutti gli ingressi in ospedale? De Luca ascolti di più la sua gente, molli la sanità e la smetta di occultare le responsabilità dei suoi protetti; si renda conto della situazione che si vive in Campania; meno pressapochismo, meno parole e più fatti: questo chiedono i campani».

Ultimo aggiornamento: 13:48

