Martedì 18 Settembre 2018, 11:24

Il litigio con l'ex moglie gli costa caro. Un 32enne di Avellino è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura - guidati dal dirigente Elio Iannuzzi - perché trovato in possesso di 5,140 chili di marijuana. Il poliziotti hanno scoperto la sostanza in seguito alla richiesta di aiuto della donna: l'ex con una serie di minacce voleva per forza discutere con lei del loro rapporto. Di qui, la chiamata alla centrale operativa anche perché, secondo il racconto della donna, il 32enne impugnava un coltello. Rintracciato poco dopo i fatti presso la sua abitazione, nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto una grossa pianta di marijuana con numerose infiorescenze per un peso complessivo di 5,140 chili. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari ed è stato denunciato per possesso di arma bianca.