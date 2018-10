Domenica 21 Ottobre 2018, 21:46

Si sono salvati in extremis una coppia e i loro figli piccoli. La loro Mercedes station wagon ha preso fuoco improvvisamente sull'autostrada, mentre viaggiava in direzione Napoli, poco prima della galleria e del viadotto Acqualonga, dove nel 2013 si verificò la strage del bus con 40 morti. Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. I due giovani coniugi e i loro due bambini hanno fatto appena in tempo a scendere dall'abitacolo. Non hanno riportato conseguenze, ma lo spavento è stato notevole. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza il veicolo. Disagi per la circolazione.