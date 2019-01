Domenica 27 Gennaio 2019, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il superperito della famiglia Dello Russo ritiene che sulla scena dell'incidente ci siano altre tracce. Utili a ricostruire quanto accadde nella notte tra il 15 e il 16 gennaio a Mugnano del Cardinale. «Sulla scena potrebbero esserci nuovi elementi utili all'inchiesta. Noi faremo i nostri accertamenti i responsabili di quella morte, se ve ne sono, non la faranno franca»: Martino Farneti, docente di balistica forense all'università della Tuscia, è stato nominato consulente dalla famiglia di Antonio Dello Russo, l'uomo deceduto nella fuga da un posto di blocco dei carabinieri. Una vicenda con numerosi punti oscuri e sui indaga la procura di Avellino. Sono gli stessi carabinieri ad aver ricostruito la vicenda: la macchina di Dello Russo non si ferma all'alt, ne nasce un inseguimento, la gazzella dei carabinieri viene speronata da Dello Russo, i carabinieri all'inseguimento, sono in due, sparano e almeno due colpi di pistola che colpiscono Dello Russo ad un gomito e alla gamba. Quindi la vettura in fuga finisce contro un albero. Anche la vettura dei carabinieri termina la sua corsa in una cunetta. Dello Russo è morto, i due carabinieri sono rimasti feriti. Farneti ha avuto prestigiose collaborazioni a cominciare da quella in Sicilia con Giovanni Falcone, ma sue perizie sono state utilizzate in casi celebri come quelli di Marta Russo, le indagini sulla Uno bianca, e in tempi più recenti del caso Ilaria Alpi.«Di recente un poliziotto ha sparato ad una persona in fuga, abbiamo ricostruito la scena, si va tuttavia verso l'assoluzione dell'agente. Ogni vicenda logicamente ha la sua storia. Le tecnologie del laboratorio di balistica forense consentono di individuare gli elementi utili anche a distanza di tempo. Ritengo che gli elementi che raccoglieremo ci diranno esattamente quel che è accaduto, difficile credere che se c'è qualche colpevole la possa fare franca».«Noi siamo sempre in grado di individuare elementi utili alle indagini. Utilizzando droni e metal detector ad esempio con il nostro laboratori possiamo evidenziare particolari che sono ancora sconosciuti».«Non è la prima volta che interveniamo in una fase successiva a quella degli esami irripetibili».«I nostri accertamenti saranno utilizzati nel dibattimento, per questo ci prendiamo il tempo necessario».«Il tecnico incaricato Alessandro Lima con cui lavoriamo ci ha solo da qualche ora contattati, quindi il nostro lavoro comincerà appena avremo raccolto i primi elementi tecnici necessari».«Innanzitutto sulla vettura della vittima ma anche su quella dei carabinieri».«Innanzitutto esistono delle modalità di servizio ben precise, tuttavia non siamo nella fase di poter dire se i carabinieri potessero o no sparare. La stessa ricostruzione della vicenda dell'auto che sperona la gazzella, va in una direzione precisa ma non possiamo al momento dare indicazioni».«No, direi che gli uomini delle forze dell'ordine oggi che sono costretti a fare poca esercitazione al poligono spesso si trovano frangenti complessi. Si trovano in particolari condizioni psicofisiche che possono spingerli ad andare oltre il limite».«Può accadere che esplodano colpi con imprecisione e questo può causare quelle tragedie che le nostre cronache ci restituiscono ormai da anni. Noi vogliamo avere la massima precisione nella ricostruzione dell'accaduto. Il rigore del processo consentirà di dire in che maniera siano andati i fatti».