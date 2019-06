CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 14:11

«La portata delle sorgenti non è in discussione ma l'aumento degli assorbimenti della risorsa è un fatto acclarato e su questo versante stiamo attuando un monitoraggio quotidiano. Precisato questo aspetto, nessuno, nei giorni scorsi, dall'Alto Calore ha parlato di crisi idrica, abbiamo solo comunicato delle raccomandazioni ai sindaci legate proprio ai maggiori consumi innescati dall'eccezionale ondata di calore delle ultime settimane. Fattore che sta determinando la diminuzione dei livelli nei serbatoi comunali». In realtà Ciarcia ha sollecitato con una lettera del 12 giugno invitava i sindaci dei comuni soci «ad emanare un'ordinanza tesa per il resto della stagione estiva a limitare all'indispensabile il consumo di acqua potabile su tutto il territorio comunale».L'amministratore dell'azienda chiarisce la situazione e risponde alle accuse della Filctem Cgil e alle lamentele del sindaco di Lioni, incassate dopo le prime chiusure notturne della stagione.«Il problema spiega ci tengo a precisarlo non è legato all'acquedotto esterno che solo in casi straordinari potrebbe registrare dei cali nella risorsa disponibile ma, comunque, non in questo periodo. La portata delle sorgenti, infatti, se in inverno non si è accumulata neve che ricarica le falde o se la pioggia è stata scarsa, ne risente tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. In questo momento, invece, parliamo di una concreta lievitazione dei consumi. In casi del genere gli unici rimedi sono le chiusure notturne per permettere ai serbatoi locali di ricaricarsi o l'aumento della dotazione per i singoli comuni. La seconda opzione, però, ora non è ipotizzabile per motivi operativi e di opportunità legati anche alla grossa dispersione idrica delle reti di distribuzione».