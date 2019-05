CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 21 Maggio 2019, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giudici dicono che deve insegnare in Irpinia, ma l'Ufficio scolastico provinciale (Usp) non le dà la cattedra. A denunciarlo, Rita Spina, una docente avellinese, laureata in Scienze politiche e abilitata sia nelle materie giuridiche ed economiche sia per il sostegno nelle scuole superiori. «A decidere il mio futuro - spiega - è stato un algoritmo informatico. Come tanti altri, sono stata vittima delle procedure previste dalla legge 105 del 2015, cosiddetta della Buona scuola, subendo una mobilità forzata verso il Nord Italia». Infatti, malgrado le spetti un posto in una scuola della nostra provincia, Spina è stata costretta a fare le valigie e a traslocare in provincia di Arezzo dove insegna in un istituto superiore di secondo grado.