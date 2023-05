«Oggi è stato un evento eccezionale, ma questa situazione si verifica ogni volta che la pioggia diventa intensa. Due anni fa, stanco della situazione, ho abbandonato la mia abitazione. Ora sto sopportando sacrifici economici per stare tranquillo. Le promesse di risoluzione del problema da parte delle istituzioni sono cadute nel vuoto. Ho una casa di proprietà, pago un mutuo, ma sono costretto a sborsare altri i soldi per il fitto per stare in una casa fuori da Celzi».

Parole di rabbia e delusione da parte di Pasquale, una delle persone di Celzi di Forino. La sua è una delle tante voci della comunità dello storico borgo, che anche ieri s'è trovato fare i conti con disagi, danni e paura. «Abbiamo all'opera otto squadre e l'elicottero proveniente da Pontecagnano dice il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Mario Bellizzi, che ha coordinato in prima persona i soccorsi Diverse le richieste di intervento ricevute, soprattutto da parte di persone che erano salite ai piani alti delle abitazioni per mettersi in salvo. Abbiamo portato in sicurezza quattro bambini dalla scuola dell'Infanzia, non perché fosse allagata, ma a causa del fatto che vi erano delle criticità nei dintorni».

All'attenzione del comandante Bellizzi per l'intero pomeriggio anche l'ipotesi di evacuazione di alcuni residenti. Un lavoro monstre per i caschi rossi, che hanno operato senza sosta per dare aiuto e per cercare di liberare case e scantinati dall'invasione dell'acqua. Sul posto anche il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, con altri amministratori e i volontari della protezione civile. «Questa volta la pioggia è stata impressionante. In quaranta minuti è venuto giù il diluvio, 50 millimetri di pioggia», sottolinea la fascia tricolore che ha subito avviato tutte le attività per supportare i cittadini della frazione.

«Con la Regione sono in essere quattro progetti riguardanti il rischio idrogeologico aggiunge il sindaco Olivieri - Dobbiamo velocizzare il processo per risolvere la problematica di Celzi». Intanto, i disagi e i timori restano. «Sono scappata da casa, una paura che non mi consente neanche di spiegare. L'acqua scendeva anche dal lampadario. Non ce la facciamo più», racconta con voce tremolante la signora Rosa. «Non si fa niente per risolvere. La paura ci accompagna», ripete. I disagi hanno riguardato anche la ex statale 88 "della Laura", ora gestita dalla Provincia, e Piano di Montoro. Il sindaco di quest'ultimo comune, Girolamo Giaquinto, ha attivato il Coc (Centro operativo comunale).

«Tutti gli enti si sono prontamente attivati per fronteggiare i problemi rimarca la fascia tricolore Passata la bomba d'acqua, la situazione sta tornando lentamente alla normalità». Gli allagamenti a Piano di Montoro sono stati causati in buona parte dal fiume che arrivava dalla parte alta della "Laura". Sulla ex statale 88 sono stati in azione i mezzi dell'amministrazione provinciale per liberare la carreggiata da fango e detriti. Un tratto dell'arteria è stato interessato da uno smottamento. Uomini e pale meccaniche hanno operato per ore al fine di riaprire la strada. Il presidente di Palazzo Caracciolo, Rizieri Buonopane, di ritorno dal Roma per l'incontro sulle aree interne alla Camera dei Deputati, è stato in contatto con i sindaci di Forino, Montoro e di Contrada, dove si è registrato il decesso del 45enne Michele Spagnuolo. Dal tardo pomeriggio l'acqua ha cominciato a defluire ed è cominciata la conta dei danni. L'acqua, alta oltre un metro, ha completamento allagato campi e colture di Celzi, trascinando con sé muretti di recinzione e anche alberi. Gli uomini e le donne della Protezione Civile e dei vigili del fuoco, intervenuti con mezzi anfibi, hanno effettuato quasi cento interventi. Oggi si farà un primo punto della situazione.