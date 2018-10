La Sidigas espugna Brescia

Domenica 28 Ottobre 2018, 02:26

Nel secondo anticipo della quarta giornata la Sidigas Avellino espugna il parquet di Bresciabattendo la Germani 77-74 dopo un avvincente finale punto a punto. Vittoria fondamentale per la Sidigas Avellino di coach Vucinic, che espugna il difficile campo di Brescia conquistando due punti in classifica che proiettano gli irpini a quota 4 punti. Un successo costruito da lontano, a maggior ragione se si va a guardare la prima metà di partita: sull’onda dell’entusiasmo, i padroni di casa erano subito scappati in doppia cifra di vantaggio, cercando di tenere a distanza Norris Cole e compagni.