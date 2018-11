Domenica 4 Novembre 2018, 14:14

I carabinieri della stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un 36enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola, un giovane di Montoro che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di un televisore di ultima generazione in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, aveva effettuato il pagamento di 250 euro ricaricando una carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ha fatto perdere le sue tracce. Ma i militari sono riusciti a risalire alla sua identità.