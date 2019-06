CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 3 Giugno 2019, 08:47

La Camera di Commercio di Avellino mette in guardia contro i tentativi di truffa agli associati. I vertici dell'ente di piazza Duomo sono in allerta per finte richieste di pagamento del tributo camerale. Con un avviso pubblicato sulla homepage del sito mettono in guardia dai rischi, a seguito di segnalazioni giunte in questi giorni.«Si invita a prestare massima attenzione a richieste di pagamento inviate da soggetti con denominazioni simili a quella della Camera di Commercio, allo scopo di trarre in inganno le imprese», sottolineano dagli uffici guidati dal presidente Oreste La Stella e coordinati dal segretario Luca Perozzi. Che spiegano: «Viene, infatti, richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale che non rappresenta il tributo camerale, ma è relativo all'inserimento in elenchi mediatici privati».