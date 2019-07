Giovedì 18 Luglio 2019, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 18:32

La strage nei campi non ferma. Un anziano è morto schiacciato dal suo trattore in un fondo in località Ciesco Melella a San Martino Valle Caudina. L’area si trova in una zona di montagna a ridosso del convento Francescano di Santa Caterina. A perdere la vita un 73enne del posto che era cui era alla guida del mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso e le forze dell’ordine. Si tratta della quinta vittima in Irpinia in un mese e mezzo.