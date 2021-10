Irpinia: la strage nei campi non si ferma, 74enne muore schiacciato dal trattore

Incidente agricolo mortale in Irpinia. L'ennesimo dall'inizio dell'anno. È accaduto a Trevico. A perdere la vita un 74enne di Vallesaccarda, travolto dal suo trattore che aveva lasciato su un tratto in pendenza mentre effettuava lavori in campagna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale sanitario del 118. Purtroppo per l'anziano non c’è stato nulla da fare. Accertata la causa del decesso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari per celebrare i funerali.