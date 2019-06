CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 08:46

Muore travolto dal trattore mentre era nei campi a lavorare. L'ennesima tragedia che colpisce un agricoltore è accaduta alla frazione Banzano di Montoro ieri pomeriggio.La vittima dell'incidente mortale è Antonio Pompa, un quarantacinquenne residente nella frazione Sant'Eustachio. L'uomo era con il suo mezzo in località Tuori quando per cause in corso di accertamento il suo pesante mezzo si è ribaltato.Non è chiaro se l'incidente si sia verificato per un errore del guidatore, per un guasto meccanico o per un avvallamento del terreno su cui il mezzo agricolo procedeva. Ipotesi questa ultima tra le più probabili. Fatto sta che Antonio Pompa è finito a terra schiacciato dal pesante mezzo.L'allarme per l'accaduto è scattato poco dopo 14.30 quando nella vigna in cui stava lavorando Antonio è giunto il proprietario. L'uomo ha visto il trattore a terra ed ha dato subito l'allarme affinché nel podere, che è situato nelle vicinanze della chiesa di San Valentiniano, si potessero precipitare gli operatori sanitari del 118 provenienti dal presidio di Solofra. L'allarme telefonico, intanto, è stato dato anche agli uomini della caserma dei carabinieri di Montoro Superiore. Anche da qui si è portata sul posto una pattuglia sotto il comando del luogotenente Alfredo Costantini.