È ormai in dirittura d'arrivo il restyling di Piazza Castello, la cui nuova e completa fruizione, a ben 11 anni dal sequestro dell'area, dovrebbe essere questione di appena un mese. E se la principale agorà del centro storico è quasi pronta ad essere riutilizzata, ecco che sta per partire, questa volta si spera senza possibilità di ulteriori intoppi, l'opera di restauro e riqualificazione della Dogana di Piazza Amendola. Per l'avvio del cantiere manca solo la determina ufficiale, anche se l'aggiudicazione definitiva avrebbe già confermato l'atto provvisorio in favore della Mar. Sal Restauri srl di Napoli.

Dunque, sulle opere pubbliche programmate nel capoluogo irpino arrivano due importanti novità che vanno nella direzione auspicata. «Credo che se tutto andrà per il verso giusto, entro la fine di settembre riusciremo a completare l'intervento. Siamo davvero giunti alle battute finali e poi riconsegneremo l'agorà agli avellinesi». Non si sbilancia completamente ma una data orientativa sulla conclusione dell'opera di riqualificazione di Piazza Castello, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Avellino, Tonino Genovese, l'annuncia con una certa tranquillità. Del resto, a guardare il grande spiazzo del tutto ripavimentato tra i resti del maniero longobardo e l'ingresso del Teatro "Carlo Gesualdo" siamo realmente ai dettagli finali. Le ultime rifiniture, qualche ritocco da una parte e una sistemata dall'altra, e poi il restyling sarà pienamente concluso. Senza intoppi, probabilmente anche prima della fine del mese prossimo.

«I lavori vanno avanti spediti prosegue Genovese - dopo che l'impresa aveva ravvisato qualche difficoltà per raggiungere il cantiere con i suoi mezzi pesanti. In quanto è stata costretta a far arrivare i rimorchi per scaricare il materiale, passando per il doppio senso di circolazione di via Circumvallazione. Una modifica della viabilità che si è resa necessaria per l'amministrazione comunale che, nel frattempo, doveva fare per forza avviare i lavori anche a corso Umberto I. Dunque, in questa fase l'impresa sta lavorando a pieno regime e sono certo che a breve ci consegnerà la pavimentazione a Piazza Castello». Resta, però, ancora da sciogliere il nodo della scala di ferro appoggiata all'antico maniero. Una struttura che negli anni è stata al centro di un dibattito piuttosto acceso, alimentato da posizioni diametralmente opposte.

«Stiamo verificando il da farsi con la Soprintendenza riprende l'assessore in quanto il Comune un po' di tempo fa ottenne parere favorevole a lasciarla lì dov'è. Questo, almeno, dal vecchio sovrintendente, mentre pare che al nuovo la scala metallica non piaccia. Dunque, stiamo aspettando una nuova determinazioni». Intanto, c'è anche una notizia positiva in termini di parcheggi: «Recupereremo circa una cinquantina di posti auto conclude Genovese che in questa zona servono tantissimo. Così come altri 12-13 li abbiamo ottenuti in corso Umberto I, arretrando il marciapiede».

Il giorno della riapertura di Piazza Castello diventerà una data storica per Avellino, considerando che, proprio all'avvio del cantiere per la riqualificazione, nel luglio del 2012, il ritrovamento tra gli scavi di amianto e metalli pesanti indusse la Procura a sequestrare l'area, liberata solo dopo una accurata bonifica.

Intanto, è tutto pronto per far ripartire i lavori alla Dogana, dopo il cambio del responsabile unico del progetto. La conferma dell'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta napoletana, solo da ufficializzare, potrebbe portare già lunedì gli operai nel cantiere. Vedremo se questa sarà la volta buona.