La Torre dell'orologio si rifà il look

Comune e Soprintendenza avviano l'iter per riqualificazione della Torre dell'orologio. Ieri mattina, il sopralluogo tecnico tra i funzionari della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Avellino e Benevento, il sindaco del capoluogo, Gianluca Festa, e il capogruppo di «Viva la Libertà», Diego Guerriero. Il percorso, ipotizzato sotto il commissario straordinario, Giuseppe Priolo, ha preso formalmente l'avvio con la verifica sismica. Si tratta dell'operazione preliminare dalla quale si evincerà lo stato dell'arte del monumento, il grado di sicurezza statica e tutto il da farsi per realizzare il progetto di valorizzazione e tutela del bene. I soldi ce li metterà la Soprintendenza. Ci sono, infatti, fino a 500mila euro disponibili per un intervento condiviso già da tempo, nella parte non finanziaria, con il Comune. Il più importante simbolo del capoluogo è già stato vagliato dai tecnici nelle sue attuali condizioni. Prima di tutto, verrà studiata la possibilità - testimoniata dalla presenza delle cosiddette «mantovane» di protezione intorno alla torre che si verifichino piccoli distacchi o cedimenti della pietra. Al momento, la Torre non desta particolari preoccupazioni. L'intervento sarà complessivo. Dovrà riguardare la pulizia dell'opera, la rimozione delle erbacce e degli agenti esterni che potrebbero rovinarla e eventualmente il ripristino delle parti danneggiate.

Una Torre dell'orologio, insomma, rimessa a lucido e in piena sicurezza per rilanciare l'immagine del cuore antico di Avellino. Sul posto, i tecnici della Soprintendenza hanno preso atto dell'attuale stato dell'opera, che si lega al nome di Cosimo Fanzago. Ora una volta chiusa l'operazione di verifica sismica dovranno redigere materialmente la progettazione esecutiva, in contatto con gli uffici di Palazzo di Città. L'intervento di consolidamento e riqualificazione della Torre, nella visione politica dell'amministrazione comunale, rientra nell'ambito del progetto di rivalutazione turistica del centro storico. Una strategia che conta su una mole imponente di finanziamenti non del tutto sfruttati. L'intuizione ma, finora, è stata rallentata, da una parte, dall'emergenza Covid 19, e dall'altra, dalle scelte amministrative dell'attuale esecutivo. In particolare per la riqualificazione dell'altro edificio simbolo della città: la Dogana di Piazza Amendola. Viaggiano decisamente spediti, invece, gli altri progetti finanziati con il «Progetto Integrato città sostenibile» e seguiti dal settore «PiùEuropa» di Palazzo di Città: dal restauro della fontana di Bellerofonte al palazzo del «Vitor Hugo». Resta ancora in un limbo, dopo i sopralluoghi svolti prima dell'emergenza Covid dall'assessore al Turismo, Laura Nargi, con il privato che ne detiene la proprietà, il progetto di apertura al pubblico dei cunicoli sotterranei, che si snodano per chilometri e che partono proprio sotto alla Torre dell'orologio. Il progetto legato alla torre, infine, si innesta armonicamente con l'altro asset di sviluppo turistico programmato dall'amministrazione, e che arriva fino a Borgo Ferrovia, con i finanziamenti del progetto «City branding». L'iniziativa partita ieri ha il crisma della concretezza. Sulla parte relativa alla messa in sicurezza, i funzionari della Soprintendenza sono già al lavoro.

Necessariamente, dovrà restare invece congelato l'iter avviato dalla giunta Festa, proprio su iniziativa del sindaco, per l'acquisizione della Torre nel patrimonio del Comune di Avellino. Dopo averlo annunciato la scorsa primavera, all'interno del suo piano per la rinascita del capoluogo a seguito del primo lockdown, Festa aveva portato il progetto in giunta. Il sindaco aveva così ottenuto l'approvazione della delibera che avviava l'iter di legge. In particolare, il Comune puntava a sfruttare il decreto legge 85 del 2005 per avviare un procedimento che avrebbe consentito il passaggio del bene dal Demanio all'ente, «senza impegno economico». In realtà, quel provvedimento non ha ancora avuto alcun tipo di seguito. E molto probabilmente così resterà a lungo. A questo punto, infatti, se il bene passasse effettivamente nella proprietà del Comune, il progetto finanziato dalla Soprintendenza subirebbe evidenti contraccolpi. Perchè toccherebbe a Palazzo di Città finanziare i lavori su un bene che diventerebbe a tutti gli effetti di sua proprietà.



