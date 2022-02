Sabatino, muore in moto a 16 anni, le due ruote erano la sua passione

La strada uccide ancora. Si porta via un ragazzo di appena 16 anni che era in sella alla sua motocicletta. Il giovanissimo centauro, Sabatino Armieri, si è scontrato frontalmente con un'auto che procedeva in senso contrario lungo via Scheta a Forino.

Il drammatico incidente si è verificato nella zona della frazione Celzi nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 18 la sequenza drammatica che ha spento la vita di Sabatino. Per il 16enne...

