Basta tir nel centro abitato di Roccabascerana. La Valle Caudina è isolata. La provinciale che aggira il centro abitato è franata e l'asse attrezzato è chiuso. Raggiungere Avellino dalla Valle Caudina diventa sempre più difficile a causa di una viabilità che deve fare i conti con il dissesto idrogeologico e con la scarsa manutenzione. E dalla prossima settimana gli automobilisti e i camionisti potrebbero vedere aumentare questi disagi. E dalla Valle Caudina, ogni giorno sono tantissime le persone che viaggiano verso Avellino per lavoro o per sbrigare pratiche di ufficio.

Il sindaco di Roccabascerana Roberto Del Grosso, nelle prossime ore chiuderà al traffico via Cuponi, la cui sede stradale, è divenuta ormai inidonea al transito dei veicoli in genere: una situazione già nota anche all'amministrazione provinciale. Infatti i tecnici della Provincia, in due sopralluoghi in via Cuponi hanno potuto constatare non solo i danni causati alla sede stradale ma anche e soprattutto le difficoltà dei cittadini che vi abitano. Si tratta infatti di una strada comunale, interna al centro abitato di Roccabascerana capoluogo, al servizio di una decina di abitazioni, prospicienti la sede stradale, non dotata di marciapiedi.

APPROFONDIMENTI Bus al posto dei treni: è un'odissea. La rabbia dei pendolari Benevento, la Provincia affida ai privati la pulizia dei fiumi: in cambio sabbia e pietrisco Rifiuti nel Sannio: pronta una nuova società totalmente pubblica

Dall'oggi al domani su questa strada sono stati dirottati autobus di linea, autocarri, betoniere e soprattutto i Tir che dalle cave di Salza Irpina trasportano il prodotto per il calcestruzzo agli impianti della Valle Caudina.

Deviare il traffico su via Cuponi doveva essere una soluzione temporanea, di qualche giorno, ed invece ora il comune di Roccabascerana si ritrova con una strada resa inagibile dal passaggio di veicoli pesanti e che deve essere risistemata, essendo stati danneggiati anche la rete idrica e quella fognaria.

Il primo cittadino di Roccabascerana nel corso dell'ultimo sopralluogo del 5 aprile aveva chiesto ai tecnici della Provincia di mettere in sicurezza la parte della carreggiata della Provinciale non franata e consentire il transito veicolare in genere, a senso alternato.



Una soluzione praticabile in un paio di giorni, visto che sono da mettere in sicurezza una trentina di metri di strada. Ma dal settore viabilità di Palazzo Caracciolo al momento sono arrivate solo rassicurazioni verbali, ma nessuna certezza. Ed allora ecco che ad horas il sindaco Del Grosso emetterà ordinanza di chiusura di via Cuponi con tutti i disagi che ne deriveranno. Infatti per superare il tratto di provinciale franato, automobilisti e camionisti dovranno percorrere circa 9 chilometri in più per raggiungere il capoluogo, attraversando il centro abitato di diverse frazioni di Roccabascerana. Disagi su disagi e nel frattempo dalla Provincia non si intravedono soluzioni. E come sempre a pagare saranno i cittadini della Valle Caudina sempre più isolati dal capoluogo di provincia. E al momento il sindaco di Roccabascerana, è stato lasciato solo a combattere contro la burocrazia, come se raggiungere Avellino fosse un problema solo dei cittadini rocchesi. Purtroppo ancora una volta si nota una mancanza di unità dei sindaci caudini, quella di una viabilità sicura e soprattutto comoda per raggiungere Avellino dovrebbe essere una aspirazione comune.