Martedì 26 Marzo 2019, 08:37

Dirigenti comunali in Prefettura. Numericamente allo stremo, i funzionari apicali di Piazza del Popolo hanno attivato formalmente il tavolo di conciliazione con i commissari. Al leader della triade, Giuseppe Priolo, chiedono soprattutto ma non solo - una svolta nell'organizzazione della macchina amministrativa. Il primo round, alla presenza del sub commissario Silvana D'Agostino, si è svolto ieri nel Palazzo di Governo. Presenti il segretario generale, Vincenzo Lissa, il comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio, ed il Ragioniere capo, Gianluigi Marotta, insieme al segretario provinciale della Cisl Fp, Antonio Santacroce. Assente soltanto il dirigente all'Ambiente, Luigi Cicalese.