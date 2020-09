Precipita da un'altezza di dodici metri mentre stava svolgendo lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato industriale ex Mulat nell'area del Calaggio a Lacedonia per conto di una ditta esterna. A rimanere gravemente ferito un operaio 21enne di Ercolano. Il giovane è ricoverato al «Cardarelli» di Napoli. In considerazione delle preoccupanti condizioni, è stato trasportato in eliambulanza presso il nosocomio partenopeo. Ha riportato fratture agli arti inferiori e altri traumi. Si stanno eseguendo accertamenti diagnostici per scongiurare problemi agli organi interni e alla testa. La prognosi è riservata. Quando è stato soccorso, il 21enne era vigile. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. I militari hanno raccolto le prime informazioni dai colleghi di lavoro del giovane operaio e hanno eseguito una serie di rilievi. Elementi necessari per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Agli uomini dell'Arma il compito di verificare se siano state osservate tutte le norme di sicurezza. Il 21enne è impiegato per una ditta esterna all'ex Mulat. L'impresa è specializzata nella manutenzione e nella bonifica di capannoni industriali. Lo stabilimento ex Mulat è interessato da un piano di restyling e di rilancio produttivo dopo anni di chiusura. Il giovane operaio stava effettuando interventi di rimozione di lastre in cemento-amianto quando ha perso l'equilibrio ed è finito giù. Un volo impressionante, di dodici metri. L'impatto al suolo è stato terribile. Nonostante ciò, il 21enne era ancora cosciente quando è stato soccorso. L'allarme è stato subito lanciato dai presenti al 118 e ai carabinieri. I colleghi sono ancora sotto choc per l'incidente. Sta seguendo in prima persona la vicenda, il sindaco di Lacedonia, Antonio Di Conza: «L'elisoccorso è subito intervenuto sul posto. Speriamo che non ci sia nulla di grave. Auguriamo a questo giovane lavoratore una pronta guarigione sottolinea il primo cittadino - Sul lavoro non bisogna mai abbassare la guardia. Basta semplicemente rispettare quello che la normativa prevede sulle norme di sicurezza per evitare infortuni. Purtroppo, però, gli infortuni accidentali comunque si verificano. Spesso alla base c'è la distrazione. E per questo è molto importante anche l'attività di informazione e di sensibilizzazione - conclude Di Conza».

