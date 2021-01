Auto con famiglie bloccate dalla neve al Laceno

Nevicata nel pomeriggio in Irpinia, disagi in città e in provincia.

La situazione più critica sulla strada che dal Laceno porta a Bagnoli Irpino, dove diverse decine di autovetture bloccate sono state soccorse dai vigili del fuoco. In alcune auto famiglie con bambini. Stanno operando le squadre dei distaccamenti di Montella e Lioni.

Ad Avellino auto bloccate a Rampa Santa Maria Delle Grazie e a contrada Chiaira, mentre a Pietrastornina i vigili hanno recuperato un mezzo spargisale rimasto bloccato a via Roma. Polstrada e Anas con società Autostrade in azione su tutta la rete stradale. Nella notte si prevedono temperature sotto allo zero. Le strade ghiacciate saranno l'insidia per chi viaggia. Chi è in auto presti la massima attenzione.

