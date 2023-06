Uno scavo enorme quasi all'imbocco delle grotte del Caliendo in un ambiente naturale delicatissimo. Uno scavo di grandi dimensioni nel pieno della stagione turistica. Tuttavia necessario per il territorio. Si sta effettuando un importante intervento sul sistema fognario. Lavori in corso nel sottosuolo di Bagnoli Irpino, che è uno dei comuni irpini indipendenti e autonomi sul fronte idrico: né con Alto Calore né con Acquedotto Pugliese.

Due interventi diversi sono in atto in questi giorni, ma vanno entrambi nella stessa direzione per il discorso ambiente.Si tratta di un maxi-progetto regionale che coinvolge diversi comuni della provincia di Avellino. «Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne» è il capitolo. Circa due milioni di euro per ogni realtà, tra queste il Comune di Bagnoli Irpino appunto. Comune che però è impegnato in questi giorni anche con altre opere. Cantieri sotto e sopra. Rifacimento delle reti idriche del paese e contestualmente pavimentazione e illuminazione su diversi tratti stradali.Così l'assessore alla viabilità, Mimmo Buccino: «Il progetto sul sistema fognario sul Laceno è opera della Regione. Ma per quanto di nostra competenza sono appena terminati i lavori su via Francesco Gatta. Adesso si parte con via Pescatori e tra poco altre con strade. Prima interveniamo sulle vecchie condotte idriche, provvedendo alla sostituzione con le nuove, e subito dopo il rifacimento del manto stradale oppure la pavimentazione. E inoltre illuminazione a led».Autonomo e indipendente, Bagnoli. «In effetti i fondi per le reti idriche provengono direttamente dall'ente Comune. Non è sempre possibile intervenire periodicamente sulle condotte, ma questa volta lo abbiamo fatto perché era necessario e quei tratti erano rimasti da troppo tempo senza manutenzione - spiega Buccino -. E l'idea è stata quindi quella di operare su due fronti. Una volta completati gli scavi e gli interventi sulle reti, dovevamo migliorare anche le strade. Ed è quello che si sta verificando».In particolare sono previsti la sostituzione della condotta idrica, la sistemazione delle cunette, il rifacimento del manto stradale, efficientamento energetico della pubblica illuminazione con installazione del Led per lo sviluppo sostenibile del paese. Via Pescatori resterà ovviamente chiusa per tutta la durata dei lavori, nel periodo che va da oggi, 23 giugno, fino al 13 luglio.