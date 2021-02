Ladri inseguiti dai carabinieri abbandonano l'auto con la refurtiva e fuggono a piedi dileguandosi nelle campagne circostanti. È accaduto a Montemarano. Una pattuglia della locale Stazione ha intercettato una potente Audi che era stata segnalata al 112. Alla vista dei militari i ladri hanno ingranato la marcia. Di qui è scattato l'inseguimento. Il veicolo è stato bloccato e i malviventi sono scappati abbandonando la vettura. All'interno dell'abitacolo sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, tra cui un grosso martello e un disco per flex oltre a refurtiva varia. La potente Audi era stata preparata ad hoc ed era dotata di targhe rubate qualche giorno fa in provincia di Caserta. Sono corso accertamenti per risalire all’identità dei malviventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA