Ladri in fuga speronano l'auto dei carabinieri, militare ferito

Ladri in fuga speronano i carabinieri durante l'inseguimento, un militare è rimasto ferito.

Il fatto si è verificato ad Atripalda lungo la Variante - che i malviventi avevano imboccato contromano - all'altezza dell'uscita di via Cesinali. I tre malviventi di origine rumena sono stati intercettati dai carabinieri.

Ne è nato un inseguimento durante il quale i ladri hanno speronato la gazzella. Ma gli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccare due dei tre malviventi che avevano provato a dileguarsi a piedi.

Un terzo è riuscito a scappare ed è ricercato. Sul posto un'ambulanza del 118. Per un carabiniere sono state necessarie le cure dei sanitari. I malviventi avevano commesso un furto in un’abitazione in zona Maddalena. A supporto anche le Volanti della Polizia.