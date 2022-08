Ladri in fuga speronano auto carabinieri, è caccia a tre malviventi

Ladri in fuga speronano l’auto dei carabinieri e riescono a scappare. Le ricerche sono tuttora in corso per tentare di risalire ai tre malviventi. È accaduto questa notte a Conza della Campania, da dove un cittadino aveva segnalato la presenza di tre persone pronte a compiere un furto. Ricevuta la notizia, l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi dell'Arma ha immediatamente disposto l’intervento di una pattuglia della Stazione di Sant’Andrea di Conza, già impegnata in quell’area nell’ambito dei servizi di perlustrazione del territorio. Dopo poco la pattuglia ha intercettato una potente Audi: alla vista dei carabinieri che gli hanno intimato l’alt, il conducente ha ingranato la marcia e ha speronato l’auto di servizio, riuscendo a guadagnarsi la fuga. Sono in corso accertamenti finalizzati all’identificazione dei fuggitivi.

